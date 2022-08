Teure Gasimporte befeuern Handelsdefizit

Die hohe Inflation und die stark steigenden Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs schlagen auch auf die Handelsbilanz durch. Das wertmäßige Volumen der Einfuhren legte heuer in den ersten fünf Monaten gegenüber der Vorjahresperiode um knapp 24 Prozent auf rund 86,9 Mrd. Euro zu. Die Exporte stiegen um fast 19 Prozent auf rund 79 Mrd. Euro, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervorgeht. Das Außenhandelsdefizit verdoppelte sich von 3,8 auf 7,9 Mrd. Euro.

Im Mai verstärkte sich die Dynamik dieser Entwicklung. Der österreichische Außenhandel habe in dem Monat "weiter an Fahrt gewonnen", betonte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas heute, Montag. Der Wert der Exporte wuchs gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 26 Prozent auf rund 16,7 Mrd. Euro. Die Importe schnellten um fast 29 Prozent auf etwa 18,2 Mrd. Euro noch deutlicher nach oben.

Von Jänner bis Mai 2022 zeigten den Statistikern zufolge alle der zehn wichtigsten Importpartner mit Ausnahme der Schweiz (Importe: minus 0,2 Prozent) Zuwächse. Neben der Steigerung mit Deutschland, Österreichs bedeutendstem Handelspartner (plus 17,6 Prozent), waren dies vorwiegend Anstiege im Handel mit der Russischen Föderation (plus 201,8 Prozent), China (plus 25,6 Prozent) und Tschechien (plus 32,4 Prozent). Exportseitig verzeichneten alle der zehn bedeutendsten Exportpartner Anstiege - mit Deutschland betrug das Plus 14,2 Prozent, mit Italien 26,5 Prozent und mit Ungarn 44,2 Prozent.