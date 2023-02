Teure Energie könnte 141 Mio. Menschen in die Armut treiben

Aufgrund des massiven Preisanstiegs für Energie seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind einer im Fachjournal "Nature Energy" veröffentlichten Studie zufolge die Haushaltsausgaben für Energie weltweit zwischen 63 und 113 Prozent gestiegen. Das könnte weltweit zusätzlich 78 bis 141 Millionen Menschen in die extreme Armut treiben, schreiben die Wissenschafter um den aus Österreich stammenden Ökonomen Klaus Hubacek von der Universität Groningen (Niederlande).

Infolge dieser massiven Kostensteigerungen könnten weltweit zusätzlich 78 bis 141 Millionen Menschen in die extreme Armut getrieben werden, warnen die Forscher. So würden in armen Ländern, etwa die afrikanischen Staaten südlich der Sahara, die gestiegenen Lebenshaltungskosten "die hart erkämpften Erfolge beim Zugang zu Energie und bei der Armutsbekämpfung untergraben", schreiben die Wissenschafter in der Arbeit.