Teuerung - Wirtschaftswissenschafter mit gemischtem Resümee

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), das Institut für Höhere Studien (IHS) und der Fiskalrats-Chef Christoph Badelt haben ein gemischtes Resümee zum angekündigten Anti-Teuerungspaket gezogen. Aus Sicht von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sind die angedachte Maßnahmen zwar richtig, fallen aber zu kurz. Auch laut Badelt sind weitere Maßnahmen notwendig. IHS-Direktor Klaus Neusser erwartet durch das Paket "keinen großen, aber einen nachhaltigen Beitrag" zur Inflationsdämpfung.

Zu den von der Regierung angedachten Maßnahmen sagte Badelt gegenüber der APA: "All diese Vorschläge sind vernünftig, aber es wird nicht dabei bleiben können." Er forderte zusätzlich zu den Regierungsmaßnahmen einen Teuerungsausgleich für jene Menschen, die sich die Kosten für das alltägliche Leben, also etwa Lebensmittel, nicht mehr leisten können. Konkret sollen Menschen, die bereits jetzt Sozialhilfe beziehen, aber auch jene, die darüber hinaus Schwierigkeiten haben, über die nächsten Monate eine zusätzliche Unterstützung erhalten. Ob jemand bezugsberechtigt ist, soll über eine Einzelfallprüfung festgestellt werden. Laut dem Fiskalrats-Chef könnte eine solche Maßnahme "innerhalb von 2 bis 3 Monaten auf die Strecke" gebracht werden, jedenfalls aber noch vor dem Sommer.

Weiters müsse der Druck auf den Lebensmittelhandel verstärkt werden, sagte Badelt, und verwies auf den Unterschied im Preisniveau zu Deutschland und Italien. Dieser Unterscheid sei so groß, dass er sich nicht durch verschiedene Mehrwertsteuersätze erklären lasse. "Wir haben ein Wettbewerbsproblem", so der Ökonom. Hier könne man mit einem "Zwang zur Preistransparenz" schon viel erreichen, wichtig sei dabei, dass er für eine "große Zahl von Produkten" gelte. Für Mietsteigerungen wäre aus Sicht Badelts ein eigener Index notwendig, der sich nicht so stark nach den Energiepreisen richtet. "Ich sehe nicht ein, warum die Wohnungsmieten in Abhängigkeit von den Gaspreisen steigen sollten."