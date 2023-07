Teuerung und Kriege größte Sorgen der Jugend

Laut einer Studie der "T-Factory Trendagentur" bereitet die Teuerung 55 Prozent der 16-29-Jährigen derzeit große Sorgen. 47 Prozent fürchten sich vor möglichen Kriegen, für knapp 39 Prozent stellt der Klimawandel eine Bedrohung dar. Deutlich besorgter zeigen sich in allen Punkten Frauen.

Der Klimawandel rangiert damit auf Platz vier der Sorgen der jungen Menschen - im Vergleich zu Platz acht bei der Gesamtbevölkerung -, aber deutlich hinter den abgefragten Punkten "Teuerung", "Kriege" und "Inflation" (dieser Punkt wurde getrennt von "Teuerung" abgefragt, Anm.). "Die Jugendlichen sind aber nicht achtlos gegenüber dem Klima, sondern haben dramatische Sorgen", sagte Studienleiter Bernhard Heinzlmaier bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die größten Unterschiede zur Gesamtbevölkerung zeigen die Punkte "Kriminalität", "Zuwanderung" und "aggressive Jugendliche", die nur wenigen Jungen Sorgen bereiten.

Abgefragt wurden aber auch andere Bereiche, wie etwa die Mediennutzung. Immer weniger Menschen der "Generation Z" würden Printzeitungen lesen, betonte Heinzlmaier. Speziell über junge Leser freuen dürften sich nur die Tageszeitung "Der Standard" und der "Falter", die in der Gruppe der 16-19-Jährigen besser abschneiden als in der Gesamtbevölkerung.

Urlaube verbringt nur ein Viertel der befragten Gruppe ausschließlich in Österreich, fast die Hälfte im Ausland, der Rest sowohl als auch. Beliebtestes Transportmittel ist dabei das Auto (44 Prozent) knapp gefolgt vom Flugzeug (39 Prozent). Nur elf Prozent gaben an, mit dem Zug in den Urlaub zu fahren. Die größte Rolle bei der Wahl des Transportmittels spielt der Preis (61 Prozent), die unkomplizierte Nutzung (51 Prozent) sowie der Komfort (50 Prozent).