Teuerung: Tiwag nun doch mit 40 Mio.-Sonderdividende

Der landeseigene Energieversorger Tiwag wird nun doch eine Sonderdividende an seinen Eigentümer ausschütten. Im Mai hatte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine solche noch abgelehnt, nun sollen in Summe rund 40 Mio. Euro extra fließen, zusätzlich zu der im Landeshaushalt bereits veranschlagten 30 Mio.-Dividende. Ein Großteil der erweiterten Dividende, nämlich 30 Mio., stammen aus der Verbund AG. Platters-Sprecher bestätigte der APA einen Bericht des ORF Tirol.

Dass es sich bei der Sonderdividende um ein "Wahlzuckerl" handelt, bestritt Tiwag-Aufsichtsratschef und ÖVP-Landtagswahlspitzenkandidat Anton Mattle. Man neige vor Wahlen "natürlich immer dazu, Maßnahmen als Wahlzuckerl zu bezeichnen", argumentierte der sich im Wahlkampf befindende Wirtschaftslandesrat Mattle gegenüber dem ORF Tirol und beteuerte: "In diesem Fall ists bei Gott nicht so."

Die Maßnahmen seien vielmehr "notwendig und ganz einfach der Teuerung geschuldet", so Mattle wenige Wochen vor der Landtagswahl am 25. September: "Es ist ein verantwortungsbewusster und solidarischer Schritt, der aufgrund der Mehreinnahmen gerechtfertigt ist." Eine Dividende in der Höhe von 30 Mio. Euro sei bereits im Landeshaushalt berücksichtigt. Neo-ÖVP-Chef Mattle ging davon aus, dass "weitere 40 Mio. möglich sind".