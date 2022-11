"Teuerung geht an uns nicht vorbei"

Finanzkammerchef der Diözese zu Kirchenbeiträgen und Teuerung.

Der Kirchenbeitrag gilt als tragende Säule der Finanzierung der kirchlichen Dienste und Leistungen in der Diözese, in ihren Pfarren und in vielen kirchlichen Einrichtungen in Vorarlberg. Dies betont auch Andreas Weber als Direktor der Finanzkammer der Diözese Feldkirch. Dass neben den Folgen der Pandemie auch die nach wie vor sinkenden Erlöse aus der Kirchenbeiträgen und in jüngster Zeit die Teuerungen der Kirche Sorgen bereiten, daraus machte Weber als Gast bei Vorarlberg LIVE bei Moderator Pascal Pletsch kein Hehl. Wie schwierig und zäh gestalten sich die Beitragserhebungen in Zeiten spürbarer Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen? "Die Teuerungen, Sorgen und Unsicherheiten, die uns derzeit alle bewegen, treffen auch die Kirche und gehen an uns nicht vorbei", sagte Weber.