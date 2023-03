Teuerung - BWB befragt Lieferanten des Lebensmittelhandels

Schon seit einigen Monaten ist die heimische Lebensmittelbranche angesichts steigender Preise und Lieferkettenprobleme im Visier der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Am Donnerstag hat die Behörde dazu die Befragung ausgewählter Lieferanten des österreichischen Lebensmitteleinzelhandels gestartet. Ziel sei es, Wettbewerbsprobleme identifizieren zu können, gab die BWB bekannt.

Dabei sollen auch das Verhältnis und die Erfahrungen der Lieferanten in Verhandlungen mit dem Lebensmittelhandel thematisiert werden. Die Online-Befragung geht an über 1.500 Lieferanten der vier größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändler in Österreich und Deutschland, die in den Jahren 2021 oder 2022 Lebensmittelprodukte über einem gewissen Umsatzschwellenwert geliefert haben.