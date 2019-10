Teuerstes Wohnhaus um 11,5 Mio. Euro in Wien verkauft

Wien bleibt bei teurem Wohnraum das Maß der Dinge. Im zweiten Quartal wechselte ein Haus in Wien Döbling um 11,5 Mio. Euro den Besitzer und schaffte damit den Eintrag als teuerstes Objekt. In Wien lag auch die teuerste Wohnung, die um 8,9 Mio. Euro einen Käufer fand, ergab eine Auswertung von Willhaben mit Immounited. Ein Einfamilienhaus in Aurach bei Kitzbühel (Tirol) ging um 9,4 Mio. Euro weg.

Abgeschlagen dahinter folgten Einfamilienhäuser in Klosterneuburg (4,25 Mio. Euro), Unterach in Oberösterreich (3 Mio. Euro), Velden am Wörther See (2,8 Mio. Euro), Salzburg-Aigen (2,15 Mio. Euro), Graz (1,8 Mio. Euro) und Oggau/Burgenland (1,2 Mio. Euro) als Spitzenreiter ihrer Bundesländer. In Vorarlberg war eine Wohnung um 3 Mio. Euro in Lochau das teuerste Objekt. Für Mehrfamilienobjekte beziehungsweise Zinshäuser in Wien wurden schon einmal über 30 Mio. Euro bezahlt.