Teuerstes Medikament der Welt: Hilfe für Abdülkerim

2,3 Mio. Euro kostet die Arznei Zolgensma, die Abdülkerim aus der Türkei dringend zum Überleben braucht. Emotionale Video-Botschaft der Familie sowie Helfern aus Lindau und Bludenz.

80 Prozent der Summe sind schon eingelangt, doch die Uhr tickt. Denn viel Zeit bleibt dem kleinen Jungen aus der Türkei nicht mehr, um für das teuerste Medikament der Welt zu sammeln. Abdülkerim leidet unter Spinaler Muskelatrophie (SMA Typ 1). Die Krankheit ist die häufigste genetisch bedingte Todesursache bei Kleinkindern und wird mit Zolgensma behandelt. Für das Präparat werden Kosten von 2.334.920 Euro veranschlagt. VOL.AT sprach mit der Familie in der Türkei, die sich verzweifelt an die Öffentlichkeit wendet. Dabei helfen ihr neben Ezgi Duran aus Lindau auch Taner Özkan aus Bludenz, der sich an VOL.AT wandte, um auf das Schicksal des zweijährigen Jungen aus der Türkei aufmerksam zu machen.