Teuer muss nicht gut sein – beliebte Sneaker fallen durch Test

Tragen Sie vielleicht jeden Tag Markenschuhe, die gar nicht das halten, was sie versprechen?

Die Schweizer Fernsehserie «Kassensturz» und das Konsumentenmagazin «K-Tipp» schickten 14 der meistverkauften Sneaker in ein Schuhlabor, um sie auf ihre Robustheit zu prüfen. Geprüft wurden die Biege- und Abriebfestigkeit der Sohle, die Robustheit des Fersenfutters und ob heikle Rückstände aus der Schuhproduktion gefunden werden. Dabei fällt auf: Über ein Drittel der Sneaker fällt durch den Test.

Teure Schuhe mit "genügend"

Am schlechtesten schneiden Geox und New Balance mit einer Note von 2,9 ab. Beide Sneaker fielen beim Biegetest negativ auf: Bei Geox löste sich ein Stück der Sohle ab, bei New Balance bildete sich ein Schlitz. Geox – der einzige Hersteller, der zu seiner ungenügenden Note Stellung beziehen wollte – teilt mit, die Schwächen seien nicht bekannt, die Testresultate sollen aber überprüft werden.