Tesla unter Top 5 der Neuzulassungen in Österreich

Tesla rückt der Konkurrenz in Österreich kräftig auf die Fersen. Im März lagen nur der VW Golf, der Skoda Octavia, der VW T-Roc und der VW-Tiguan bei den Neuzulassungen vor dem Model 3 des Elektroautoherstellers, der 703 Autos absetzte. Sogar den VW Polo hängte die US-Firma ab, geht aus der Statistik der Neuzulassungen für den März hervor.

Für Georg Schwarz, Berater von EY, keine Überraschung: “In einigen Märkten – unter anderem in der Schweiz – führte die hohe Zahl an Model-3-Neuzulassungen ebenfalls dazu, dass insgesamt das Segment der E-Autos stark zulegte.” Aber er schränkt auch ein: “In anderen wichtigen Märkten hingegen stiegen die Tesla-Model-3-Neuzulassungen zwar ebenfalls stark, in Deutschland reichte es aber beispielsweise ‘nur’ zu Platz 48 in der Zulassungsstatistik.”