Tesla senkt Preise in Österreich

Der US-Elektroautobauer Tesla hat erneut seine Preise gesenkt und setzt damit nach Einschätzung von Experten die Konkurrenz unter Druck. Das Model 3 Performance werde etwa in Österreich jetzt ab 54.570 Euro angeboten, um 5.400 Euro günstiger als noch vor kurzem, hieß es in einer Mitteilung von Tesla. Der Autobauer verfolge die "Mission", den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen und die Elektromobilität zu verbreiten.

"Wir reduzieren die Preise in zahlreichen europäischen Märkten", teilte Tesla am Freitag mit. In Österreich betreffe das sämtliche Varianten des Model 3, das Model Y Performance und die Derivate der Modelle S und X. Alle Varianten der Modelle S und X sollen laut Aussendung um 10.000 Euro günstiger werden. Ermöglicht werde die Preisreduktion durch die verbesserten Fertigungskapazitäten in den Fabriken.

Tesla, mit einer operativen Rendite von mehr als 18 Prozent 2022 einer der profitabelsten Autobauer, senkte seit dem vergangenen Jahr mehrmals weltweit die Preise. "Tesla facht den Preiskampf an, denn Tesla kann es sich erlauben mit guten Preisen den anderen Autobauern das Leben sehr schwer zu machen", erklärte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Chef des deutschen Center Automotive Research, in dieser Woche zu einer aktuellen Preisanalyse. Und der Preiskrieg beginne erst. So habe zum Beispiel auch Volkswagen den Listenpreis für die Basisversion des ID.3 gesenkt. In den ersten beiden Monaten des Jahres seien die 15 meistverkauften Elektroautos in Deutschland im Schnitt 290 Euro billiger angeboten worden als im zweiten Halbjahr 2022.