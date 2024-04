Tesla senkt auch Preise in Deutschland und China

Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat der E-Auto-Hersteller Tesla seine Preise gesenkt. In Deutschland etwa liegt der Preis für ein Model 3 mit Hinterradantrieb bei 40.990 Euro nach bisher 42.990 Euro, wie eine Sprecherin des US-Konzerns am Sonntag bestätigte. Beim Model S werden mit 92.990 Euro nun 2.000 Euro weniger verlangt als zur letzten Änderung im Februar.

In China betrug der Rückgang etwa 2.000 Dollar (1.877,41 Euro), wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers hervorging. Am Freitag waren Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt geworden. Am Samstag senkte Tesla zudem den Preis für seine Fahrerassistenzsoftware in den USA auf 8.000 von zuvor 12.000 Dollar.