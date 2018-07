Tesla fordert Geld als "Investition" von Zulieferern zurück

Der US-Elektroautobauer Tesla fordert laut einem Bericht des "Wall Street Journal" Geld von Zulieferern zurück. Tesla habe vergangene Woche an einige seine Zulieferer eine entsprechende Aufforderung geschickt, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf das Schreiben.

Darin werde die Rückzahlung als “Investition” in das Unternehmen bezeichnet, die ein langfristiges Wachstum beider Geschäftspartner ermögliche. Tesla wollte den Bericht nicht kommentieren. Das Unternehmen teilte aber mit, es habe Zulieferer zu Preisnachlässen aufgefordert, teils für bereits 2016 begonnene Projekte. Dies sei “Standard” in Verhandlungen mit Zulieferern zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Tesla kämpft mit der Produktion des Model 3, mit dem Unternehmenschef Elon Musk den Massenmarkt erobern will. Das Modell soll umgerechnet 30.000 Euro kosten, nach Angaben von Ende März liegen 450.000 Vorbestellungen vor.

Der Elektroautobauer verbrennt für die Entwicklung viel Geld und steckt tief in den roten Zahlen. Im ersten Quartal belief sich der Verlust auf eine Milliarde Dollar (857 Mio. Euro). Die Ergebnisse für das zweite Quartal will das Unternehmen am 1. August veröffentlichen.