Tesla-Chef zeigt im New York Times Interview sein Innenleben

Es gibt Momente, da genießt Tesla-Chef Elon Musk seine Rolle als der neue Superstar im Silicon Valley - quasi als der wahre Nachfolger des verstorbenen Apple-Mitbegründers Steve Jobs. Doch in diesen Tagen zeigen sich bei ihm deutliche Spuren der Aufholjagd bei der von Pannen geplagten Produktion des neuen Tesla-Autos Model 3.

“Dieses letzte Jahr war das schwierigste und schmerzhafteste Jahr meiner Karriere”, sagte er in einem ungewöhnlich offen geführten Interview mit der “New York Times”. “Es war unerträglich.” Er habe deswegen fast die Hochzeit seines Bruders verpasst und den eigenen Geburtstag komplett in der Fabrik verbracht.

Seit 2001, als er mit Malaria eine Zeit lang bettlägerig war, habe er nicht mehr als eine Woche freigenommen. Er arbeite 120 Stunden die Woche. “Es gab Zeiten, in denen ich die Fabrik für drei oder vier Tage nicht verlassen habe – Tage, an denen ich nicht nach draußen gegangen bin”, sagte er. “Das ging wirklich auf Kosten meiner Kinder.” Er habe auch kaum Freunde sehen können.

Ähnlich wie US-Präsident Donald Trump nutzt Musk Twitter immer wieder dazu, um unabgestimmt Nachrichten zu verkünden oder Kritiker zu beleidigen. Einen Helfer beim Höhlendrama in Thailand beschimpfte Musk beispielsweise als Pädophilen, weil dieser das von Musk für die Rettung der eingeschlossenen Jungen bereitgestellte U-Boot als “PR-Gag” abgetan hatte. Später entschuldigte sich Musk für seine Schimpftirade gegen den Rettungstaucher und löschte den Tweet.

Von einem anderen umstrittenen Tweet will sich Musk aber nicht distanzieren. “Warum sollte ich auch”, sagte er. Am 7. August hatte der Tesla-CEO die Finanzwelt via Twitter mit einem Gedankenspiel schockiert, Tesla für 420 Dollar (369 Euro) pro Aktie von der Börse zu nehmen.