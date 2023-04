Tervetuola, benvenuti und dobrodošli!

An der Volksschule Wallenmahd fand ein internationaler Lesetag statt.

Dornbirn. Es schaute nach dem beliebten Regenbogenfisch mit den Glitzerschuppen aus und klang doch ganz anders – an der Volksschule Wallenmahd fand ein internationaler Lesetag statt. Da wurde der aus Katalonien stammende ASKÖ-Trainer kurzerhand zum Vorleser und las den Kindern aus „El peix Irisat“ vor – so heißt der Regenbogenfisch nämlich auf Katalanisch. „Mit dem internationalen Lesetag wollten wir die Vielfalt der Sprachen unserer Schulfamilie feiern“, erklärt Direktorin Theresa Zangerle.

Neben dem Sporttrainer lasen Eltern, Schüler, ehemalige Schüler und Lehrpersonen den Kindern vor. Es fanden zwei Lesedurchgänge statt, die Volksschüler konnten sich im Vorfeld für zwei Sprachen anmelden. Zur Auswahl standen Bosnisch, Griechisch, Türkisch, Serbisch, Finnisch, Russisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Indonesisch, Dänisch und Niederländisch. Auch die Dialekte wurden gefeiert und so wurden Vorleserunden auf Tirolerisch, Wienerisch und Luschnouarisch angeboten. Für jede Sprache gab es extra gedruckte Eintrittskarten, die im Vorfeld an die Kinder verteilt wurden und ihnen die Tür zu den fremden Sprachwelten öffneten. Die Volksschüler lauschten nicht nur den Geschichten aus den Bilderbüchern, sondern lernten auch ein paar Wörter in der jeweiligen Sprache. Zum Abschluss trafen sich alle Schüler und Lesepaten in der Aula und sangen ein Lied in vielen verschiedenen Sprachen.