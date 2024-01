Terrorverdächtiger wird nach Österreich überstellt

Ein Tadschike, der im Zusammenhang mit einer potenziellen Terrorattacke auf Stephans- und Kölner Dom in Deutschland inhaftiert ist, wird nach Österreich ausgeliefert. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien Nina Bussek hat entsprechende Berichte von "Kurier" und "Heute" bestätigt. Demnach gaben die Behörden einem diesbezüglichen Ansinnen statt. Wann der Mann nach Österreich gebracht wird, steht noch nicht fest.

Der Tadschike soll den Stephansdom abgefilmt haben und war unter anderem aufgrund dessen auf den Radar von Fahndern gelangt. Mit ihm im Zusammenhang steht auch die Festnahme eines ebenfalls aus Tadschikistan stammenden Paars in Wien. Die beiden sitzen in Wien in U-Haft.