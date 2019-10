Terror-Gans auf Tour: „Untitled Goose Project“ im Test

Im vielleicht schrägsten Spiel des Jahres verbreitet man als freches Federvieh (gewaltfrei) Angst und Schrecken.

(Switch, PC & Mac) Wie würde GTA aussehen, wenn statt Rockstar ein kleines Indie-Studio am Werk gewesen wäre und wir nicht in die Rolle eines Gangster, sondern einer bösartigen Gans schlüpften? Diese Frage hat wohl zuvor nie jemand gestellt, trotzdem liefert House House (ein nur vierköpfiges Entwickler-Team aus Melbourne!) die überraschend gut spielbare und außerdem noch sehr witzige Antwort darauf: Das „Untitled Goose Project“, eine spannende Mischung aus Rätsel-Abenteuer und Schleich-Action.

Besagte Gans erkundet ein kleines Dorf und treibt dort derben Schabernack. Es gilt, möglichst viel Chaos und Ärger zu verursachen. Als Gans können wir zu diesem Zwecke lauthals schnattern, flattern und mit Objekten interagieren. Letzteres kann vielseitige Formen haben: Wir öffnen Gatter, klauen Brillen, picken Gegenstände kaputt – also alles, das gerade nützt. Benutzbare Objekte markiert unser Gänsesinn automatisch bei Annäherung. Dafür arbeiten wir eine Liste von Frotzeleien ab, bis sich neue Bereiche des Dorfes öffnen. Auf dem Plan stehen vielerlei fiese Aufgaben: Beispielsweise einen Jungen schnatternd in eine Telefonzelle jagen, einem Opa die Kappe klauen oder den Rechen eines Bauern im See versenken. Es gilt, taktisch klug zu überlegen und schnell mit dem Schabel zuzupacken. Manche Rätsel erfordern gesundes Querdenken und sind mit unterschiedlichen Ansätzen lösbar. Wir können also im Rahmen, aber auch jenseits der To-Do-List herumexperimentieren und uns Gänse-Streiche ausdenken, um die BewohnerInnen zu terrorisieren.