Terminal 2 an Münchner Flughafen vorübergehend geräumt

Der Terminal 2 am Münchner Flughafen ist Samstag früh vorübergehend geräumt worden, weil sich eine unbekannte Frau unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die deutsche Bundespolizei stoppte deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal und räumte den Bereich. Gegen Mittag wurden die Passagierkontrollen wieder aufgenommen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei Bayern wurde die Abfertigung am Terminal 2 am Samstag um 6.45 Uhr gestoppt worden. Zuvor hatte die für die Sicherheitsabfertigung zuständige Firma über den Vorfall informiert. Nach der Sichtung des Videomaterials sei die Entscheidung für die Räumung gefallen, erklärte Sprecher Christian Köglmeier.

Wie viele Fluggäste von der Räumung betroffen waren, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Tausende starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in den Urlaub. Traditionell gehören diese Tage zu den verkehrsreichsten an Deutschlands zweitgrößtem Flughafen.