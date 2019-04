Termin: Passionssingen 2019

Aufführungen in den Pfarrkirchen von Frastanz und Schnifis

Die Passion Christi hat in Bayern und Innerösterreich eine lange Tradition. Sie sind Betrachtungen über die Leidensgeschichte Jesu, die uns auch Anlass zur Besinnung und Reflexion von menschlichem Leid und Tod geben. Die alpenländischen Fasten- und Passionslieder gehören zum Schönsten und Innigsten unserer musikalischen Volkskultur. Diverse Singgemeinschaften aus dem Walgau versuchen schon seit Jahren auch diesen Teil musikalischer Brauchtumspflege in unterschiedlicher Weise anzubieten. Diesmal wurde eine Sammlung von diversen Passionsliedern aus dem Alpenraum (Kärnten, Salzburg, Tirol, Bayern) zusammengestellt, die an die richtige Stelle gesetzt, dann noch durch eine Schilderung des biblischen Textes ergänzt wurden.

Erstmals finden die Aufführungen zum Passionssingen heuer in zwei Kirchen, nämlich in der Pfarrkirche Frastanz am Freitag, den 12.April 2019 und in der Pfarrkirche Schnifis am Samstag, den 13.April 2019 jeweils mit Beginn um 19 Uhr statt.