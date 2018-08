Termin: Herbstmesse: „Wohncafé“ mit besonderem Flair

Die Lebenshilfe Vorarlberg lädt ins „Wohncafé“ in die Halle 11 ein.

Dornbirn Mit gemütlichen Möbeln aus den Brockenhäusern ausgestattet, lädt das „Wohncafé“ auf der Herbstmesse zum Verweilen ein. Bewirtet werden die Messe-Gäste von Menschen mit Behinderungen aus der Kantine.L. Neben dem beliebten Riebel mit Apfelmus – der direkt vor Ort zubereitet wird – gibt es weitere kleine Speisen und selbstgemachten Kuchen zu genießen. Mit dabei ist auch Jürgen Urdl und sein Team aus dem lebens.ART-Geschäft in Dornbirn.

Auf der Herbstmesse sollen selbstverständliche Begegnungen entstehen und für alle eine Bereicherung sein. Zudem haben die Beschäftigten der Kantine.L und des lebens.ART Dornbirn so die Möglichkeit, zu zeigen was sie können. „Unterstützt werden sie dabei von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Team der Fachwerkstätte Dornbirn steht zudem für Zustellungen und Hilfe vor Ort zur Verfügung. Wir freuen uns, viele Gäste im Wohncafé zu begrüßen“, erklärt Michael Geisler, einer der Lebenshilfe-Organisatoren.

Seit 2007 gibt es die Kantine.L der Lebenshilfe Vorarlberg. In acht Schulkantinen, der Kantine.L Batschuns und dem Wildpark-Kiosk in Feldkirch, werden täglich tausende Gäste verpflegt. „Dabei wird nicht nur Wert auf frische und regionale Produkte gelegt, sondern auch auf das inklusive Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen“, so Leiter Georg Eberharter. LOA