Termin: Einladung zum Schnitzelessen

Am 1.Adventsonntag, 2.Dezember von 10:00 – 14:30 Uhr im Pfarrheim Hatlerdorf

Dornbirn Der „Schnitzelsonntag“ geht jedes Jahr am ersten Adventsonntag im Pfarrheim Hatlerdorf über die Bühne. Organisiert von Heike Spiegel, Cornelia Rhomberg und Ulrike Rhomberg mit über 30 Helferinnen. „Wir wollen mit dem Geld viel Gutes bewirken“, so Heike Spiegel vom Hof an der Schweizerstraße.