Termin: Christbaumversteigerung in Dornbirn

Am 16. Dezember 2018 stellen sich auch heuer viele prominente Vorarlberger in den Dienst der Lebenshilfe Vorarlberg

Dornbirn Direkt am Dornbirner Marktplatz bei der Kirche St. Martin werden sie dafür 12 ganz persönliche Christbäume schmücken. Die originellen Einzelstücke sowie zwei „bsundrige“ Kunstobjekte aus der Lebenshilfe-Werkstätte Dornbirn Bildgasse werden anschließend von Moderator Christian Holzer und Didi Butzerin versteigert. Der Reinerlös der Benefizveranstaltung kommt der Lebenshilfe in Dornbirn zugute, um Menschen mit Behinderungen in der Region mehr Lebensqualität zu ermöglichen.