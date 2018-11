Termin: Basar für krebskranke Kinder

Am kommenden Sonntag findet der traditionelle Weihnachtsbasar für krebskranke Kinder in Vorarlberg statt.

Dornbirn Bereits seit über 20 Jahren findet stets am ersten Adventwochenende der traditionelle Weihnachtsbasar für krebskranke Kinder in Vorarlberg statt. In diesem Jahr dabei erstmals an einem neuen Standort.

„Stunde des Herzens“ – Star Joshua

Am kommenden Sonntag, 2. Dezember von 13 bis 18 Uhr findet im Landeszentrum für Hörgeschädigte in Dornbirn Haselstauden der diesjährige Weihnachtsbasar für krebskranke Kinder in Vorarlberg statt. Traditionell warten wieder wunderschöne selbstgemachte Geschenke und Kekse auf die Besucher und auch die beliebte Tombola mit tollen Preisen wird wieder stattfinden. Dazu laden Kaffee und Kuchen zu einem gemütlichen Nachmittag, bei welchem auch „Stunde des Herzens“ Star Joshua mit Weihnachtsliedern unterhalten wird.

Der Nikolaus kommt