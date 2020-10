Tenor Meli positiv auf Corona getestet

Der italienische Startenor Francesco Meli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, und tritt daher bei der letzten "Aida"-Aufführung in Konzertform an der Scala in Mailand nicht auf. Der 40-jährige Sänger erklärte via Facebook, er sei symptomfrei. Er werde sich nun in Quarantäne begeben, hieß es. Meli, der in "Aida" die Rolle des Radames spielt, wird bei der Vorstellung am Montag vom deutschen Tenor Jonas Kaufmann ersetzt, wie die Scala am Sonntag erklärte.

Angesicht der Ungewissheit um die Entwicklung der Epidemie in Italien und in Europa hat die Scala die für vergangenen Freitag geplante Vorstellung der Saison von Dezember 2020 bis März 2021 abgesagt. Man beobachte die Entwicklung der Lage und werde über die nächsten Aufführungen informieren, sobald die Situation klarer sei, hieß es seitens des Mailänder Opernhauses.

Am Freitag wäre die ersten Saison unter der Führung des im März von der Wiener Staatsoper nach Mailand gewechselten Intendanten Dominique Meyer vorgestellt worden, darunter die Oper für die traditionelle Saisoneröffnung am 7. Dezember, dem Tag des Heiligen Ambrosius, des Patrons der Stadt Mailand.