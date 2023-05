Tennissaison ist eröffnet

Im Klostertal flitzt wieder die gelbe Filzkugel über die Plätze.

Am vergangenen Wochenende war einiges los auf den Tennisanlagen im Klostertal. Eröffnet wurde die heurige Tennissaison in Innerbraz mit der Jahreshauptversammlung des UTC Braz im Clubheim. Neben den Mitgliedern waren auch Bürgermeister Hans Peter Pfanner , Christian Zimmermann (Ortsvorsteher Außerbraz) Patrick Bertsch (MV Braz) sowie Isabell Heim (Funkenzunft Braz) der Einladung gefolgt. Neu im Vorstand sind Andy Glantschnig als Sportwart und Melanie Kargl als Beirätin. Jaqueline Schwarzl wurde als Chefin der Wirtschaft mit einem Geschenk verabschiedet.

Im Zuge von „GÖST – Ganz Österreich spielt Tennis“ fand am Samstagvormittag ein Schnuppertennis für Kinder und Erwachsene statt, welches sehr gut angenommen wurde. Das geplante Kinder- und Jugendturnier musste aufgrund des Starkregens am Vorabend leider abgesagt werden. Am Nachmittag konnte dann bei Sonnenschein und angenehmen Temparaturen das Mäschleturnier abgehalten werden. Dies war das erste Turnier von Sportwart Andy Glantschnig und die Teilnehmer hatten viel Spaß. Am Wochenende startet auch schon die Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaft, bei welcher der UTC-Braz mit acht Mannschaften vertreten sein wird. Alle Infos und Termine gibt es auf www.utc-braz.at.