Tennis-Weltranglisten-Erste Osaka gab in Cincinnati auf

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat beim Turnier in Cincinnati im Viertelfinale wegen Knieproblemen aufgegeben. Gut eine Woche vor dem Start der US Open in New York, wo die Japanerin Titelverteidigerin ist, spielte Osaka gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin im dritten Satz beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 nicht mehr weiter.

Zuvor hatte die 21-Jährige eine medizinische Auszeit genommen und sich bandagieren lassen, doch nach nur noch zwei weiteren gespielten Punkten gab sie auf.

Davor erreichte die Australierin Ashleigh Barty mit einem 5:7, 6:2, 6:0 gegen die Griechin Maria Sakkari das Halbfinale und wahrte ihre Chance, Osaka wieder als Nummer eins der Weltrangliste abzulösen.