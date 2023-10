Tennis-Profis Ofner und Thiem kennen ihren Auftaktgegner

Der Steirer Sebastian Ofner trifft beim ATP-Turnier in Tokio in der ersten Runde auf den Australier Christopher O'Connell. Gegen den Weltranglisten-58. hat Österreichs Nummer 1 noch nie gespielt. Nicht ins Hauptfeld des 500er-Hartplatzevents schaffte es Jurij Rodionov, der in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Jack Draper (GBR) nur ein Game machte. Dominic Thiem bekommt es beim 250er-Turnier in Antwerpen erstmals mit dem Italiener Luca Nardi (ATP-133.) zu tun.

Im Vorjahr hatte Thiem in Belgien das Halbfinale erreicht. Zuletzt lief es für den früheren Top-Ten-Spieler mit dem Achtelfinal-Aus beim Bratislava-Challenger aber wieder einmal gar nicht nach Wunsch. Einen Doppel-Turniersieg auf Challenger-Ebene in China feierten Alexander Erler/Lucas Miedler. Sie besiegten Piotr Matuszewski/Matthew Romios (POL/AUS) in Shenzen 6:3,6:4.