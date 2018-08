Tennis: Federer gewann knappes Schweizer Duell mit Wawrinka

Roger Federer hat im Viertelfinale des Tennis-Masters-1000-Turniers in Cincinnati das Schweizer Duell mit Stan Wawrinka nach einem mehr als zweistündigen Thriller in drei Sätzen für sich entschieden. Der 37-Jährige gewann das erste Aufeinandertreffen der beiden seit März 2017 im Finale von Indian Wells nach 2:16 Stunden mit 6:7(2),7:6(6),6:2.

Im Halbfinale am Samstag trifft Federer auf den Belgier David Goffin, der sich gegen Juan Martin del Potro zweimal im Tiebreak durchsetzte. Der Schweizer gewann sechs von sieben Duellen mit Goffin, verlor allerdings zuletzt im Halbfinale des ATP-Finales im November in London.

Kurz vor Mitternacht Ortszeit beendete er die Partie und damit einen langen Tag, war es doch für beide Spieler bereits das zweite Match, nachdem die Achtelfinali am Donnerstag wegen Regens hatten verschoben werden müssen. Wawrinka setzte in Cincinnati seinen in Toronto begonnenen Aufwärtstrend fort und gewann erstmals seit seinen beiden Knieoperationen vor gut einem Jahr drei Partien in Folge. Und gegen Federer bewies er, dass er auch mit den Besten zumindest wieder mithalten kann.