Tempo 80 bei Nässe: Darum gilt dies vor allem rund um Dornbirn

Dass sich Nässe auf einer Straße staut, ist nicht gerade die Idealvorstellung. Vor allem nicht bei Verkehrsknotenpunkten, bei Ballungszentren und frisch sanierten Straßen.

Am Dreikönigstag hatte eine Zivilstreife Finanzminister Magnus Brunner bei Dornbirn-Süd aus dem Verkehr, und seinen Führerschein für vier Wochen eingezogen, weil der Minister mit 130 statt der wegen Nässe erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs gewesen war.

Ausgerechnet Dornbirn?

Aber warum ausgerechnet an diesen Stellen, insbesondere bei Dornbirn, wo es den Finanzminister "erwischt" hat? Der Untergrund rund um Dornbirn ist jedoch besonders schlecht für den Straßenbau. Auch, weil es kaum Gefälle gibt, die das Wasser abrinnen lassen könnten, weder an der Oberfläche noch bei den Erdschichten darunter. Es staut also recht schnell recht lange.