Tempo 140 - Erster Monat ohne Auffälligkeiten

Auf zwei Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich ist seit 1. August Tempo 140 erlaubt. Mit dem Verlauf des von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in Auftrag gegebenen Tests sei man zufrieden. "Da wir den Testbetrieb aber auf ein Jahr ausgelegt haben, können wir nach einem Monat kein endgültiges Fazit ziehen, da der Beobachtungszeitraum dafür noch zu kurz ist", hieß es aus dem Ministerium.

Laut Pressereferent Herwig Götschober gab es bisher keine Abweichungen zum Vorjahr. Generell habe man registriert, dass die neue Regelung von den Autofahrern sehr gut und diszipliniert angenommen wird. Das Verkehrsministerium stehe auch in ständigem Kontakt mit den Zuständigen der Asfinag, die das Pilotprojekt mit Vorher-Nachher-Messungen begleitet. Konkret wurden noch bei Tempo 130 und werden künftig in den betroffenen Abschnitten Luftgüte, Lärm, Durchschnittsgeschwindigkeiten und Unfallzahlen ermittelt. Auf Basis der Vergleichswerte will das Verkehrsministerium im August 2019 entscheiden, ob Tempo 140 beibehalten und ausgeweitet wird. Infrage kommen weniger als 50 Prozent der heimischen Autobahnkilometer, gab der Verkehrsminister im Juli bekannt.