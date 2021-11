Temperatur-Überschreitung am Weg zum 1,5-Grad-Ziel riskant

Die meisten aktuellen Szenarien zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius lassen es zu, dass die globale Temperatur Mitte des Jahrhunderts über das Pariser Klimaziel hinausschießt und erst später gesenkt wird. Doch dieser Weg ist riskant, warnen Forscher im Fachjournal "Nature Climate Change". Und sie zeigen, dass kurzfristige Klimaschutzmaßnahmen eine Überschreitung der Temperaturziele verhindern und langfristige wirtschaftliche Vorteile bringen könnten.

Diesem Dilemma widmen sich die beiden nun veröffentlichten Studien, die im Rahmen des vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien geleiteten Projekts "Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions" (ENGAGE) entstanden sind und an denen auch Wissenschafter des IIASA beteiligt waren. In der einen Arbeit haben die Forscher um Laurent Drouet vom European Institute on Economics and the Environment (EIEE) in Mailand (Italien) die wahrscheinlichen physikalischen und wirtschaftlichen Auswirkungen für verschiedene Erwärmungsziele und Überschreitungsgrade auf der Grundlage von neun globalen Bewertungsmodellen berechnet.