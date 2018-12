Telekom/Valora: Meischberger als "Netzwerkbroker"

Am 68. Tag im Grasser-Telekom-Prozess war heute einmal mehr der angeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger am Wort. Morgen, Mittwoch, jährt sich der Riesenprozess rund um Privatisierungen und Parteispenden während der ÖVP/FPÖ/BZÖ-Regierung Anfang der 2000er-Jahre im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.

Aktuell geht es um Zahlungen der Telekom Austria an ÖVP, FPÖ und SPÖ, das Verfahren ist in die Causa Buwog-Verkauf/Einmietung der Finanzbehörden in den Terminal Tower Linz eingebettet, da Richterin Marion Hohenecker auch für diese Anklagen gegen Meischberger und den Lobbyisten Peter Hochegger zuständig ist. Das heißt auch, dass die Richter, Schöffen und Staatsanwälte die selben sind. In der aktuellen Hauptverhandlung fehlt der Hauptangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, er ist in dem Faktum Telekom nicht angeklagt.