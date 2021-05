Telekom-Gigant AT&T fusioniert Mediengeschäft mit Discovery

Weniger als drei Jahre nach der 109 Mrd. Dollar (90 Mrd. Euro) schweren Übernahme des Medienkonzerns Time Warner vollzieht der US-Telekomgigant AT&T mit der Ausgliederung der Sparte eine Kehrtwende. Das Geschäft - unter anderem Heimat von CNN, dem Kabelsender HBO und dem Filmstudio Warner Bros ("Batman", "Wonder Woman", "Harry Potter") - fusioniere mit dem Medienunternehmen Discovery, teilte AT&T am Montag mit.

Mit dem Deal reagiert AT&T auf den durch die Coronakrise beschleunigten Boom von Streamingdiensten wie Netflix und Disney+, aber auch auf die Herausforderungen durch den teuren 5G-Netzaufbau und die stark wachsende Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US.

Am Aktienmarkt sorgte die Ankündigung für Begeisterung. Discovery-Aktien stiegen vorbörslich um mehr als 16 Prozent und peilten damit den besten Tag seit mehr als zwölf Jahren an. AT&T legten rund vier Prozent zu. Netflix und Disney verloren hingegen leicht.

Nach der Fusion sollen die AT&T-Aktionäre 71 Prozent an dem neuen Unternehmen mit einem angepeilten Jahresumsatz von mehr als 50 Mrd. Dollar halten, zu dem dann auch Discovery-Fernsehkanäle wie TLC und HGTV mit Koch- und Wissenschaftsshows gehören. Zugleich erhält AT&T 43 Mrd. Dollar in Form von Bargeld und Schuldtiteln. Die Ausgliederung spiegelt auch die Schwierigkeiten von AT&T wider, als Telekomkonzern zu agieren und gleichzeitig als Medienanbieter. Erst kürzlich ging das Unternehmen Verbindlichkeiten in Höhe von 14 Mrd. Dollar ein, um weiteres Funkspektrum zu kaufen.