Telekom/Valora Prozesstag fällt am Mittwoch aus

Der 71. Verhandlungstag im Grasser-Telekom-Prozess fällt heute wegen der Erkrankung eines Schöffen aus, teilte das Straflandesgericht Wien Mittwochfrüh mit. Ob morgen planmäßig weiterverhandelt wird, ist noch offen. Heute wäre einmal mehr der angeklagte Ex-Lobbyist Peter Hochegger am Wort gewesen.

Richterin Marion Hohenecker hatte seine Befragung gestern beendet, nun hätten die beiden Oberstaatsanwälte sowie die Verteidiger ihre Fragen an Hochegger richten können. Am Donnerstag wäre die sogenannte Protokollberichtigung am Programm gestanden, also das mühevolle Durchackern der Verhandlungsprotokolle durch Richtersenat, Oberstaatsanwälte und Verteidiger auf etwaige Fehler.