Telekom-Branche warnt: Breitband-Förderung erhöht Baukosten

Die Telekombranche bekräftigt ihre Kritik an dem von Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) für November angekündigten Fördercall für den Breitband-Ausbau und verweist dabei auf einen Evaluierungsbericht zur Breitbandinitiative BBA 2020 des Finanzministeriums. Dem Bericht zufolge haben die Förderungen zu einer Verschärfung der Baukosten-Inflation in dem Sektor geführt, von weiteren Förderaufrufen vor Ende 2024 wird daher abgeraten.

Die Telekom-Unternehmen verweisen darauf, dass vom aktuellen Breitband-Fördercall erst 10 Prozent der Projekte in Umsetzung seien. "Die von StS Tursky angekündigten weiteren 400 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau fließen in einen Baumarkt, der für die nächsten Jahre keine übrigen Kapazitäten hat", erklärten die drei Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung. "Ein weiterer Call wäre entsprechend ineffizient, weil die Ausbaukosten analog zur Überförderung steigen und inflationstreibend wirken." Die Branche plädiert dafür, die 400 Mio. Euro für eine Unterstützung der Nachfrage zu verwenden.