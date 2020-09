Telekom-Betriebsrat soll Firma "nicht schaden"

Ein handfester Streit zwischen Unternehmen und Betriebsrat hat sich bei der teilstaatlichen, börsennotierten Telekom Austria entwickelt, nachdem die Hauptversammlung am Donnerstag eine Erhöhung der Dividende je Aktie von 21 auf 23 Cent bzw. insgesamt um 9,5 Prozent auf 153 Mio. Euro beschlossen hat. Die Arbeitnehmervertreter kritisierten den Schritt massiv, ein Sprecher wies diese Kritik für das Unternehmen und dessen Eigentümer als "in keiner Weise nachvollziehbar" zurück.

Das ließ das Unternehmen nicht auf sich sitzen und antwortete in der Nacht auf Freitag: "Der Free Cash Flow (exkl. Frequenzen) stieg 2019 um 8,2 Prozent, die Dividende wurde entlang der geltenden Dividendenpolitik nun in einem ähnlichen Ausmaß angehoben. Die Entscheidung folgt der langfristigen, seit 2016 geltenden Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite sowie die Ausschüttungsquote sind sowohl im Branchenvergleich als auch zum ATX als moderat zu bezeichnen. Entgegen der Darstellung des Betriebsrats hat sich die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2019 von 29,1 auf 31,2 Prozent verbessert."

Firmen der A1 Telekom Austria Group in Österreich hätten auch keine Staatshilfen wie etwa Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss oder eine Überbrückungsgarantie beantragt. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Coronakrise sei die Erhöhung der Dividende "ein wichtiges Signal am Markt für die Stabilität des Unternehmens und gerade in unsicheren Zeiten ein starkes Statement für den Finanzplatz Österreich", so die Argumentation des Unternehmens und der Eigentümer, darunter als zweitgrößte Anteilseignerin die Staatsholding ÖBAG.