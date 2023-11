Telecom Italia verkauft Festnetz an Finanzinvestor

Als erster Telekom-Anbieter eines großen europäischen Landes steht die Telecom Italia (TI) vor dem Verkauf ihres Festnetz-Geschäfts. Am Wochenende hatte der Verwaltungsrat des hochverschuldeten Ex-Monoplisten dem milliardenschweren Angebot des US-Finanzinvestor KKR gegen den Widerstand des Hauptaktionärs Vivendi zugestimmt.

"Zwei Jahre harter Arbeit gipfeln in einer historischen Entscheidung: Die Gründung zweier Unternehmen mit neuen Wachstumsperspektiven", sagte TI-Chef Pietro Labriola.

An der Mailänder Börsen stiegen die TI-Aktien zur Handelseröffnung am Montag um bis zu 5,4 Prozent. Im weiteren Verlauf drehten sie aber ins Minus.

Das KKR-Gebot bewertet den Angaben zufolge NetCo, in der TI das inländische Festnetz-Geschäft und den internationalen Telekom-Dienstleister Sparkle gebündelt hat, inklusive Schulden mit 18,8 Mrd. Euro. Unter bestimmten Bedingungen könne der Preis auf 22 Mrd. Euro steigen. Im Rahmen des Deals will der italienische Staat für bis zu 2,2 Mrd. Euro eine 20-prozentige Minderheitsbeteiligung an NetCo erwerben, um sich Kontrolle über dieses als strategisch wichtig betrachtete Geschäftsfeld zu sichern.