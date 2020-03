Telearbeit für tausende Mitarbeiter der EU-Kommission

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schickt die EU-Kommission tausende Mitarbeiter zur Telearbeit nach Hause. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte in einem internen Schreiben am Donnerstag mit, dass mittlerweile sechs Beschäftigte der Behörde positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Pandemie ausgerufen habe, sollten ab Montag "alle Kollegen in nicht-kritischen Funktionen Telearbeit machen". Die Kommission zählt insgesamt 32.000 Bedienstete, rund 21.000 davon in Brüssel. Von der Leyen zufolge arbeiteten schon bisher 9.000 Kommissionsbeschäftigte von zuhause aus.

Demnach werden auch weitere Ministertreffen bis Ende des Monats abgesagt: die Treffen der Sozialminister am 19. März und der Industrieminister am 20. März sowie das Agrarministertreffen am 23. und 24. März. Weiter stattfinden sollen die Treffen der Innenminister, der Finanzminister, der Außenminister und der Europaminister sowie der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 26. und 27. März.