Teilstücke der Südosttangente werden generalsaniert

Die nächsten Großbaustellen auf der Südosttangente (A23) stehen vor der Tür: Ab Montag beginnt die Sanierung der Hochstraße St. Marx, dem drei Kilometer langen Teilstück zwischen der "gesperrten Ausfahrt Simmering" und dem Knoten Prater. Die Baustelle bringt Sperren von Auf- und Abfahrten sowie Tempo 60 im Baustellenbereich. Weiter gehen die Arbeiten beim Knoten Kaisermühlen.

"Insgesamt werden in den nächsten zwei Jahren zehn Kilometer der Tangente saniert", kündigte Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH, am Dienstag an. Insgesamt werden 156 Mio. Euro in die nun startenden Vorhaben investiert. Die Arbeiten sind ein durchaus komplexes Unterfangen, denn immerhin ist die 18 Kilometer lange Tangente Österreichs meist befahrene Autobahn. Streckenweise sind dort mehr als 200.000 Fahrzeuge täglich unterwegs.