Teilrückzug beider Seiten von Frontlinie in der Ostukraine

In einem weiteren Versuch der Friedensbemühungen zwischen Russland und der Ukraine haben ukrainische Regierungstruppen und pro-russische Rebellen mit dem geplanten Abzug von Militäreinheiten aus einem umkämpften Gebiet in der Ostukraine begonnen. Wegen des Bruchs einer siebentägigen Feuerpause durch Schüsse der Rebellen war das Vorhaben zuvor gestoppt worden.

Ursprünglich war der Abzug der ukrainischen Armee und der pro-russischen Rebellen aus der Gegend rund um das Dorf Petriwske in der Region Donezk bereits am vergangenen Montag geplant. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte zuvor jedoch Verstöße gegen die Feuerpause festgestellt.