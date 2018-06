Teilprivatisierung von Klagenfurter Flughafen beschlossen

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag einstimmig die Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens beschlossen. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Regierungssitzung sagte, habe der künftige Mehrheitseigentümer, Investor Franz Peter Orasch, seine Pläne zuvor der Landesregierung vorgelegt. Kaiser bezeichnete das als "beeindruckende Präsentation".

“Ich gehe davon aus, dass es bald eine Präsentation im Klagenfurter Stadtsenat geben wird, danach sollen zeitnah die Beschlüsse der Stadt folgen”, sagte Kaiser zum geplanten weiteren Ablauf. Danach sei noch die Kartellbehörde am Wort, Kaiser rechnet aber damit, dass das Closing in zwölf Wochen abgeschlossen ist. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) sagte, mit den Plänen sei eine Weiterentwicklung des ganzen Flughafengeländes zu erwarten. Er verwies auch auf die Verzögerung des Beschlusses in den vergangenen Wochen: “Bei so einem großen Geschäft war es nötig, dass wirklich alle Vertragsteile auf das kleinste und genaueste abgeklärt werden.”