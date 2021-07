Teilnahme beim CEB Cup in Senart

Dornbirns Baseballer messen sich bei Turnier in Frankreich mit Spitzenteams aus Europa.

Dornbirn. Durch den Gewinn des Federation Cups 2019 in Karlovac (Kroatien), haben sich die Dornbirn Indians für den CEB Cup (zweithöchster Europa Cup) qualifiziert. Corona bedingt konnte das Turnier letztes Jahr nicht stattfinden und so treten die Dornbirner ein Jahr später als ursprünglich geplant die Reise nach Senart (Frankreich) an, um sich kommende Woche fünf Tage lang mit Europas Besten zu messen.