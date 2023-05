Teil von Katarina Witts Leben wird verfilmt

Derzeit wird ein Teil des Lebens von Katarina Witt (57) verfilmt - von ihrem Film-Ich Lavinia Nowak (27) ist der ehemalige Eiskunstlaufstar begeistert. "Sie ist so bezaubernd, dass ich Lavinia sofort in mein Herz geschlossen hab", sagte Witt der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Lavinia live spielen zu sehen, war etwas unwirklich, da ich meinem 'jungen Ich' begegnete." Sie brenne "fürs Spielen wie ich fürs Eis", sagte Witt.

Noch bis Ende Mai entsteht in Prag der Film für das ZDF, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Regie führt Michaela Kezele ("Eine Liebe später"). Der Film spielt im Jahr 1994, als die aus der DDR stammende Sportlerin mit Hilfe ihrer Trainerin Jutta Müller, gespielt von Dagmar Manzel (64), ihr Comeback wagt und erstmals für ganz Deutschland antritt. Der Arbeitstitel des Projekts lautet "Eine Kür, die bleibt". Die Ähnlichkeit zu ihrem Film-Alter-Ego findet Kati Witt "verblüffend". Sie sei bei den Dreharbeiten gewesen und habe "meine Reise in die Vergangenheit sehr genossen", sagte sie "Bild".

Witt sagte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn ich Lavinia sehe, ist Lavinia Lavinia. Zum Glück! Aber wenn sie sich in die Rolle meines Charakters versetzt, wird sie wirklich mein junges Ich. Ich war so verblüfft, sie in 'meiner' Welt zu beobachten. Toll macht sie das."