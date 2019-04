Teilaufhebung für Hypo-Prozess um Fairness-Opinion empfohlen

Im August 2017 sind die Ex-Vorstände der Kärntner Hypo, Tilo Berlin, Josef Kircher und Wolfgang Kulterer, in einem Untreue-Prozess in Klagenfurt schuldig gesprochen worden. Auch Investmentbanker Heinrich Pecina, seine Firma hatte die Fairness Opinion beim Hypo-Verkauf erstellt, wurde verurteilt. Die Generalprokuratur empfiehlt nun dem Obersten Gerichtshof eine teilweise Aufhebung des Urteils.

Die Hypo hatte die Kosten für die Fairness-Opinion in der Höhe von netto 3,8 Mio. Euro selbst bezahlt. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass die Kärntner Landesholding als Verkäuferin der Bank diese Kosten tragen hätte müssen. Das Geld floss über mehrere Scheinrechnungen an Pecinas Unternehmen Vienna Capital Partners (VCP). Der ehemalige Investmentbanker bekannte sich als einziger der vier Angeklagten schuldig.

Die Zahlung wurde für angebliche Projekte mit den Namen “Adam”, “Floating” und “Klammer” via Scheinrechnungen abgewickelt. Im Falle des Projekts “Adam” sieht die Generalprokuratur die Beschwerde von Berlin und Kircher als berechtigt, wie ihr Sprecher Martin Ulrich auf APA-Anfrage erklärte. In einem zweiten Punkt gibt es laut Ulrich einen “Begründungsmangel” für eine angenommene Täuschungshandlung, dies betrifft aber nur Tilo Berlin. Da die Verurteilung Pecinas unmittelbar mit jener von Berlin und Kircher zusammenhänge, sei, falls der OGH die Ansicht der Generalprokuratur teile, auch das Urteil gegen Pecina “von Amts wegen” aufzuheben. In den übrigen Punkten, die Anklage war in eine ganze Reihe von Fakten gegliedert, sei der Vorwurf der Nichtigkeit zurückzuweisen. Eine komplette Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde empfiehlt die Generalprokuratur im Falle Kulterers.