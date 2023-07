Teichtmeisters "Menschenliebe-Tempel" beschädigt

Der "Menschenliebe-Tempel" des Schauspielers Florian Teichtmeister, der sich am 5. September wegen Besitzes von Kindermissbrauchsdarstellungen vor Gericht verantworten muss, ist beschädigt worden. Das berichtet die Tageszeitung "Österreich" auf ihrer Website. Die Polizei bestätigte den Bericht auf Anfrage der APA und sprach von Sachbeschädigung.

"Österreich" berichtete von "blutverschmierten Kinderhänden" auf dem Bauwerk in Langenlois (Bezirk Krems-Land). Laut dem Polizeisprecher handelte es sich dabei um rote Farbe. An den Säulen des Gebäudes wurden außerdem Kinderpuppen aufgehängt. Auch haben die bisher unbekannten Täter laut dem Polizeisprecher Sprüche der Art "Wir wissen, was du getan hast" hinterlassen. Die örtliche Polizeiinspektion versucht, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die Täter auszuforschen.