TeenSTAR sieht sich als "Bauernopfer"

Der christliche Sexualkundeverein TeenSTAR sieht sich "durch Falschmeldungen zum Bauernopfer geworden". Die Organisation war wegen problematischer interner Workshopunterlagen in die Kritik geraten. Zuletzt empfahl Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) den Schulen, nicht mehr mit TeenSTAR zusammenzuarbeiten. Dies beruhe aber auf medial verkürzten Darstellungen, so Vereinsobfrau Helga Sebernik.

TeenSTAR sei in fast 30 Staaten aktiv, so Sebernik. In Österreich erreichte man 2018 rund 1.600 Schüler an 50 Schulen in allen Bundesländern außer Burgenland und Kärnten. Der Hauptfokus liege dabei auf vierten Klassen der Volksschule, einige Kurse würden auch für 13- bis 14-Jährige angeboten. Der Verein sieht sich selbst als “den humanistischen Werten der jüdisch-christlich geprägten Kultur” verpflichtet. Man erhalte von der Bischofskonferenz eine Förderung von 25.000 Euro, allerdings keine weiteren Mittel von christlichen Organisationen, so Sebernik.