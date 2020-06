Teenager kletterte in Schweden auf Zug und starb

Ein Bursche im Teenageralter ist in Schweden auf einen stehenden Zug geklettert und gestorben. Er sei mit Hochspannungsleitungen in Kontakt gekommen und später seinen dadurch erlittenen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte die zuständige schwedische Polizei am Mittwoch mit.

Der Teenager sei am frühen Dienstagabend in Västeras gemeinsam mit einem weiteren Buben auf das Dach des in der Nähe eines Industriegebiets abgestellten Zugs geklettert. Der andere Jugendliche habe das Unglück mitangesehen und einen Schock erlitten. Beide sind nach Polizeiangaben rund 15 Jahre alt. Västeras liegt rund 100 Kilometer westlich von Stockholm.