Technologie für die Energiewende

BERTSCHenergy realisiert maßgeschneiderte Lösungen zur nachhaltigen Energieversorgung.

Das Bludenzer Unternehmen bietet mit dem eigenen Design der Wirbelschichtfeuerung besonders energieeffiziente fest­brenn­stoff­befeuerte Kraftwerke. „Hervorzuheben ist die Vielfalt an Brennstoffen, welche in den Kraftwerken thermisch verwertet werden können“, so Thomas Smetana, Geschäftsführer BERTSCHenergy. Zu den biogenen Brennstoffen gehören einerseits die „Klassiker“ wie z. B. Altholz, Rinden, Waldhackgut, Sägespäne, Holzstaub, Sägemehl usw. – an die wir denken, wenn es um Biomasse geht. Dazu gehören aber auch landwirtschaftliche Abfälle wie Hühnermist und Lignin aus der Ethanolherstellung aus Weizenstroh. Andererseits ist es sogar möglich, Reststoffe der Papierindustrie oder Ersatz­brennstoffe in den BERTSCHenergy Kraftwerken umweltfreundlich zu verwerten. Bei den sogenannten Grob- und Feinrejekten aus der Papierindustrie handelt es sich um Kunststoffe und Papierfaserreste. Ersatzbrennstoffe werden typischerweise durch Aufbereitung von Haushaltsabfällen hergestellt.

Einspeisung von Energie