Technologie allein ist nicht die Lösung

Die Sache mit den Trends ist zweischneidig, sagt Markus Mailer vom Arbeitsbereich für intelligente Verkehrssysteme der Universität Innsbruck.

Wohin geht der Trend bei der Mobilität?

Wir sprechen aktuell bei der Verkehrsplanung von einer Trendumkehr. Früher hat man bei Verkehrsmasterplänen auf Vorhersagen reagiert. Nun sind wir eher in einer Phase, in der wir erkennen: Da, wo die Reise hingehen würde, haben wir eigentlich keine Zukunft. Daher spricht man heute von einer Angebotsplanung für ­eine Verkehrswende.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Durch die Motorisierung gehen weniger Menschen zu Fuß, da wir unsere Städte autofreundlich umgebaut haben. Immer weniger Menschen sind auch mit dem Rad gefahren. In den 70er-Jahren hätte man also, rein von der Nachfrage betrachtet, nichts für die Radfahrer getan, da es so wenige gab. Dennoch wurde damals wieder damit begonnen, für die Radfahrer eine eigene Infrastruktur zu schaffen – und damit ist der Anteil in den Städten wieder gestiegen.